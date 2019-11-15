ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы предложил обязать охрану учебных заведений сотрудникам Росгвардии.

Инициатива принадлежит Василию Власову, депутату от ЛДПР. Он направил соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутат предложил передать охрану школ и колледжей бойцам Росгвардии из-за более высокого уровня профессионализма в их рядах. Они профессионалы и смогут обеспечить лучшую безопасность учащимся.

Предложение в какой-то степени является вынужденным, так как недавняя стрельба в Благовещенском колледже происходит не в первый раз.

Власов отметил, что данные меры нужно было принять уже давно, после трагических случаев в Ивантеевке и Перми. Случаи стрельбы в учебных заведениях не только не перестают существовать, но и происходят с пугающей частотой.