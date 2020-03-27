ИА «Ореанда-Новости». В ГД внесли предложение о переносе основного периода ЕГЭ на август 2020 года. Кроме того предлагается сдвинуть сроки приёмных кампаний в вузах в связи с пандемией. С данной инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Депутат объяснил, что данные меры помогут защитить школьников и сохранить их жизни и здоровье. Он также приводит оценки экспертов, которые отмечают, что нынешний уровень дистанционного образования, которое было введено в связи с профилактикой заражения коронавирусом, не устраивает школьников и их родителей. Так, Институт прогрессивного образования сообщил, что 36% учащихся и 48% родителей нуждаются в дополнительном времени на повышение уровня итоговых знаний.

Школьники потеряли возможность качественно подготовиться к экзаменам, заявили в Институте. Без переноса ЕГЭ это может сильно ударить по общей успеваемости и снизить баллы для поступления.