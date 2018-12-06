ИА "Ореанда-Новости". Заместитель главы комитета Государственой думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил повысить статус классных руководителей в качестве альтернативы психологам, так как «к каждому ученику психолога не поставишь», считает Чернышов.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила усилить работу службы психологов в образовательных учреждениях, а также разработать критерии работы с электронными гаджетами для психологической стабильности детей. Потяева предложила это в связи с инцидентом, который произошёл 6 декабря в одной из московских школ – ученик угрожал ножом учителю, ученикам и заявлял, что причинит вред себе.

По мнению Бориса Чернышова, психолог, как правило, приходил извне, в то время как классный руководитель лучше знает учащихся ­– ведёт класс и наблюдает за детьми в течение нескольких лет.

«К каждому ученику психолога не поставишь. Нужно здесь повышать статус классного руководителя, который будет руководителем не только для детей, но еще давать необходимые и самое главное – верные советы родителям и учителям, которые работают с детьми», – сказал Чернышов.

Он уточнил, что полный запрет гаджетов недопустим, так как это вызовет обратный бурный эффект. А также это технически сложно: «не поставить сотрудника, который будет вырывать телефон, планшет, гаджет любого формата из рук ребенка».

В связи с этим депутат предлагает купить более дешёвые телефоны, например, «кнопочные» по низкой стоимости.

«Я предлагаю ограничить стоимость гаджета, чтобы не было возможности для каких-то вещей, которые отвлекают внимание школьника», – сказал он, заметив, что «кнопочные» телефоны позволят звонить и писать сообщения, при этом исключат возможность детей посещать любой сайт, в том числе обходя запреты при помощи разных систем, включая смены IP.

Чернышов предложил предусмотреть в школьной программе работу с родителями, не только классные часы, но «возможность совместного интерактивного общения, где учитель с учениками и родителями проводят встречу».

6 декабря ученик 10 класса пришёл с ножом в школу № 1359 Москвы. Угрожал учителю, детям, обещал причинить вред себе. Подростка изолировали, а после отдали психологам и полиции. Никто не пострадал, порядка 570 человек эвакуировали.