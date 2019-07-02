ИА «Ореанда-Новости» Приравнять базовый оклад учителей по всей России к МРОТ предложил зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов, соответствующее предложение было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Парламентарий отметил, что базовый оклад педагогов должен быть одинаковый для всех регионов страны и должен быть равен МРОТ. Дополнительные премии, стимулирующие и другие выплаты будут добавляться к базовому окладу.

В документе говорится, что особо это будет актуально для выпускников педагогических вузов, которые только пришли работать и не имеют оснований для дополнительных выплат. Чернышов отметил, что сейчас в каждом регионе базовый оклад учителей вычисляется по-разному.