ИА «Ореанда-Новости». Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил раздать россиянам около триллиона рублей, пишет «МК».



Именно на эту сумму, согласно данным Счетной палаты, на которые сослался Миронов, в этом году ожидается неисполнение расходов бюджета. Политик отметил, что эти деньги можно раздать россиянам в виде «13 зарплаты, пенсии или стипендии».



Миронов также заметил, что надо ли увеличивать бюджет на 600 миллиардов рублей (соответствующее предложение обсуждалось в Госдуме), если даже при его текущих объёмах триллион не был израсходован.