ИА «Ореанда-Новости» Депутат Государственной думы Виктор Зубарев выступил с инициативой увеличить стандартный налоговый вычет и уменьшить ставку подоходного налога для работающих многодетных матерей с 13 % до 4 %.

Парламентарий указывает на то, что данная мера будет способствовать стабилизации демографической ситуации, а также подчеркнёт важность института семьи. «На начальном этапе… предлагаю рассмотреть введение льготного налогового режима для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лишённых выплат по потере кормильца, стабильных алиментов и части иных форм материально-имущественной поддержки», – сказано в обращении Зубарева, направленного министру финансов Антону Силуанову.

Предлагается первоначально внедрить льготные налоговые ставке лишь в ряде российских регионов, в которых ситуация с многодетными семьями наиболее проблематичная. К таковым отнесены Хакасия, Забайкальский край, Тыва, Еврейская автономная область, Алтай и Курганская область.