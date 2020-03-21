ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы России предложил снизить цены на бензин на российских автозаправках. Поводом для инициативы стало падение стоимости нефти на международных рынках. Член комитета по энергетике Михаил Шеремет считает, что нужно разобраться в этом вопросе.

Шеремет отметил, что «корреляция цены топлива на заправках и сырья, продающегося на биржах, это разные истории». Однако он заявил, что можно разобраться в этом вопросе и сократить стоимость бензина для населения страны.

Депутат считает, что данные меры поспособствуют снижению цен на продукты, так как уменьшатся затраты на логистику. Кроме того, изменение цен на топливо станет одним из важных элементов социальной поддержки российского населения.

Нефть марки Brent завершила торги в пятницу на отметке 27,38 долларов за баррель. За неделю она потеряла 19%.