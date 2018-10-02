ИА «Ореанда-Новости». Депутаты ЛДПР предлагают вдвое повысить «долговой порог» для запрета на выезд за рубеж. Они составили новый законопроект, согласно которому размер такого долга повышается до 60 тысяч рублей. В случае набора этой долговой суммы и выше, может быть наложен запрет на выезд за пределы России. Сейчас эта планка – 30 тысяч рублей.



Согласно действующему законодательству России, минимальная планка долга, при которой судебный пристав может ограничить гражданину выезд за границу, составляет 30 тысяч рублей. Депутаты Государственной думы из партии ЛДПР предложили увеличить эту сумму вдвое – до 60 тысяч рублей. Это следует из законопроекта, авторами которого выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин, Борис Пайкин и Андрей Свинцов.

Во вторник 2 октября данный законопроект был внесён в Госдуму на рассмотрение.

Россиян, не исполняющие обязательств, наложенных на них судом, при выезде из России, остановят на границе. Это касается и индивидуальных предпринимателей.

«В случае неисполнения должником по истечении двух месяцев со дня окончания срока добровольного исполнения требований по уплате указанного долга судебный пристав-исполнитель вправе временно ограничить выезд должника за границу, если сумма задолженности превышает 10 тыс. рублей», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Это касается, прежде всего, долгов по уплате штрафов, услуг ЖКХ, налогам, займам в банках. Например, это может быть несколько штрафов за нарушения ПДД, таких как превышение допустимой скорости или неправильная парковка. В пояснительной записке сказано, что в список невыездных может быть включено огромное количество вполне добропорядочных граждан, по каким-либо причинам не живущих по месту прописки и не получивших своевременно копии постановлений по делу об административном правонарушении.

Именно поэтому предлагается повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тыс. до 60 тыс. рублей и с 10 тыс. до 20 тыс. соответственно.