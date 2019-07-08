08.07.2019, 17:37
В Госдуме предложили возбудить уголовное дело против ведущего «Рустави 2»
ИА «Ореанда-Новости». Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы выступил за возбуждение уголовного дела против журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента, пишет РИА Новости.
Володин заявил, что Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.
Напомним, накануне ведущий начал свою программу на телеканале «Рустави 2» с оскорблений Владимира Путина. При этом Габуния оскорбил также и покойных родителей российского лидера.
Эфир передачи был прерван, позднее глава телекомпании принёс свои извинения за выходку журналиста.
Володин заявил, что Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.
Напомним, накануне ведущий начал свою программу на телеканале «Рустави 2» с оскорблений Владимира Путина. При этом Габуния оскорбил также и покойных родителей российского лидера.
Эфир передачи был прерван, позднее глава телекомпании принёс свои извинения за выходку журналиста.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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