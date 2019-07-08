Володин заявил, что Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.Напомним, накануне ведущий начал свою программу на телеканале «Рустави 2» с оскорблений Владимира Путина. При этом Габуния оскорбил также и покойных родителей российского лидера.Эфир передачи был прерван, позднее глава телекомпании принёс свои извинения за выходку журналиста.