ИА «Ореанда-Новости» В Госдуме предложили ввести «День без смартфонов», в качестве привлечения внимания к проблеме зависимости от гаждетов.

Предложение поступило от первого зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ивана Сухарева, которое он направил министру цифрового развития Константину Носкову. Предполагается, что такой день будет похож на ежегодную акцию «Час Земли».

По словам Сухарева, эта инициатива направлена на акцентирование проблем с нерациональным использованием гаджетов и зависимостью граждан от соцсетей и смартфонов.

Депутат подчёркивает, что более 80% современных жителей крупных городов постоянно пользуются смартфонами, при том, что 10-15 лет назад пользователей было всего 10—15%.

Парламентарий считает, что современный человек в условиях постоянного использования гаждетов утрачивает свои социальные навыки, лишается возможности креативно мыслить из-за этого, по мнению Сухарева, в обществе снижается уровень морали и нравственных ценностей и устоев.

Кроме того, он отметил, что частое использование технических устройств наносит вред здоровью детей. Сухарев сослался на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая ставит приоритетную задачу - защитить молодое поколение от негативного влияния гаджетов.

Парламентарий почеркнул, что детский организм испытывает колоссальную нагрузку при длительном пользовании электроникой, голубой свет от экрана негативно влияет на зрение, а в психике ребёнка происходят изменения и нарушения.

Некоторые пользователи в социальных сетях предложение не восприняли всерьёз и в шутку предложили ввести день без чего-либо ещё. Например: «День большой зарплаты», «день без воровства» и даже «день без Госдумы и правительства».

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина в интервью с «Москва 24» прокомментировала данные опроса ВЦИОМ, согласно которому 73% российских граждан считают необходимым запретить использование гаджетов в учебных заведениях. Она отметила, что использование смартфонов в школах в принципе запрещено, однако к применению телефонов в школах необходимо относиться «здраво».