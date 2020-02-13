ИА «Ореанда-Новости». Госдума приняла законопроект о выплате денежного довольствия в размере 2 000 призывникам.

В Госдуме был принят законопроект, который предусматривает внесение изменений в некоторые статьи закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Законопроект предусматривает установку оклады по воинским должностям в размере 2 000 рублей в месяц.

Эта сумма должна включать в себя размер оклада, а также различные ежемесячные надбавки за выполнение заданий, связанных с риском для здоровья, за руководство подразделением и работу с документами, в которых содержатся сведения, являющиеся государственной тайной.

Также законопроект предусматривает установление для призывников единовременного пособия, которое будет выплачиваться при увольнении. Оно будет предоставляться в размере одного оклада по воинской должности.

