ИА «Ореанда-Новости». Госдума приняла новый закон, по которому братья и сёстры смогут ходить в одну школу или детский сад.

Изменения будут внесены в Семейный кодекс России. По новому закону у детей будут преимущества при устройстве в школу и детский сад, в которых уже пребывают их родственники (братья или сёстры).

Законопроект призван защитить и поддержать семьи, в том числе многодетные. Таким образом, законодатели планируют укрепить семейные узы и сделать институт многодетности более удобным.

Часто при устройстве детей из многодетных семей возникали проблемы. Руководства школ, руководствуясь принципом территориальности, принимали в школу первого ребёнка, а остальным отказывали в приёме его брату или сестре.