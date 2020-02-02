ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы заявил, что нужно изучить причины убыли населения в регионах РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал изучить проблемы в регионах, которые лидируют по убыли населения. Для этого депутат предложил создать специальную рабочую группу. Об этом сообщила пресс-служба Государственной думы.

Сообщается, что исследовать будут проблемы пяти регионов с самой большой убылью населения. Пресс-служба процитировала слова Володина, который призвал изучить причины неблагоприятной демографической ситуации и исправить проблемы в этих территориях. Депутат подчеркнул, что нужно повысить качество жизни людей в этих регионах.

Ранее Росстат опубликовал статистические данные, которые выявили регионы с самой большой убылью населения. Лидирует Саратовская область, затем идут Омская, Кемеровская области, Алтайский край и Волгоградская область.