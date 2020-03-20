ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы призвал Минпромторг оказать влияние на стоимость гречки и других продуктов «кризисной корзины». Об этом сообщают РИА Новости, в чьём распоряжении находится письмо с обращением депутата от ЛДПР Бориса Чернышова.

В письме отмечается, что пандемия и информация о ней, распространяемая СМИ, привела к тому, что в России вырос спрос на лекарства и медицинские товары. Однако также выросла стоимость продуктов «кризисной корзины», в которую входит гречневая крупа, рис, макаронные изделия, соль, сахар, спички, консервы и другие товары, подлежащие длительному хранению.

Парламентарий отметил, что вместе с ценами на продукты растут и цены на доставку, что ещё выше поднимает уровень расходов граждан. Кроме того, некоторые ритейлеры пользуются паникой людей и необоснованно поднимают цены. Он попросил ведомство повлиять на ситуацию и ограничить рост цен на отдельные категории продуктов.