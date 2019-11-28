ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме могут принять законопроект о выходном 31 декабря.

Пресс-служба одного из инициаторов сообщила о внесении проекта на рассмотрение в Госдуму. В разработке документа принимали участие председатель комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов, вице-спикер ГД Игорь Лебедев, руководитель комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и член СФ Сергей Леонов.

Инициаторы документа предлагают перенести один из выходных дней на 31. Это не вызовет диссонанса и переизбытка выходных дней в году, и не вызовет необходимость менять Трудовой кодекс.

Кроме того, работники и работодатели смогут более рационально соблюсти равенство интересов сторон. Так, у работников появится больше времени на подготовку к традиционным празднованиям, а у работодателей не возникнет проблем с «недоработкой».