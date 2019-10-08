08.10.2019, 21:29
В Госдуме рассматривают Законопроект об изменении правил госзакупок
ИА «Ореанда-Новости». Законопроект о внесении изменений в порядок заключения государственных контрактов был внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ 8 октября 2019 года.
Несостоявшиеся торги должны проходить обязательное согласование с контрольным органом. Без согласования признание госзакупки несостоятельной возможно при условии единственной поданной заявки с суммой, сильно превышающей начальную цену заказа.
Такой порядок признания госконтракта недействительным позволит предотвратить коррупцию при заключении контрактов и уменьшить величину затрат заказчика.
Несостоявшиеся торги должны проходить обязательное согласование с контрольным органом. Без согласования признание госзакупки несостоятельной возможно при условии единственной поданной заявки с суммой, сильно превышающей начальную цену заказа.
Такой порядок признания госконтракта недействительным позволит предотвратить коррупцию при заключении контрактов и уменьшить величину затрат заказчика.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии