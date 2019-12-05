ИА «Ореанда-Новости». Комитет Госдумы рекомендовал к принятию законопроект о бесплатном питании школьников младших классов.

Документ, наконец, закрепит понятия «здоровое питание», его принципы, обеспечение здорового питания школьников младших классов и отдельных групп населения на законодательном уровне. Если его примут, то младшеклассников должны будут обеспечить бесплатным горячим питанием.

Инициатива была создана после заявления Яровой о том, что по большей части детские болезни связаны с органами пищеварения. Это подводит к детскому питанию в школах, которому долгое время не уделялось должного внимания. Именно на регулирование сферы питания младших классов и направлен документ.

Он призван установить требования к детскому питанию, запретить использовать в производстве ГМО. Также документ затронет отдельные группы населения и отрегулирует их питание.