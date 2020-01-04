ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы призвал россиян воздержаться от переедания в праздничные дни.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Бори Менделевич призвал воздерживаться россиян от переедания и чрезмерного потребления алкоголя. Он также отметил, что важно не устраивать «разгрузочные дни» слишком часто и совсем прекратить пить спиртное на голодный желудок.

Менделевич рассказал, что особо важной частью покупки алкоголя является его качество. Если пить некачественные напитки, а также потреблять их на голодный желудок, может вырасти риск интоксикации.

Специалист упомянул о «смертельной дозе» алкоголя. Этот термин обозначает объём спиртного, который может привести к летальному исходу. Это примерно 400-450 миллилитров чистого алкоголя, добавил Менделевич.