ИА «Ореанда-Новости» Правительство России направило в Государственную думу поправки к законопроекту о комплексном развитии территорий.

В проекте вводится понятие комплексного развития территорий, то есть «гармоничного сочетания» различных видов разрешённого использования земли, объектов капитального строительства и соответствующей инфраструктуры.

В случае принятия данного закона органы местного самоуправления получат право принудительно изымать объекты недвижимости для муниципальных нужд, причём это относится и к многоквартирным домам, не признанным аварийными. По новым нормам достаточно, чтобы муниципальные власти призали то или иное строение подлежащим сносу или реконструкции, а о необходимости обосновать такое решение в законопроекте ничего не сказано.