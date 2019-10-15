ИА «Ореанда-Новости». Госдума в третьем чтении законопроекта приняла решение ввести штраф за изготовление и оборот порошкового алкоголя.

Во вторник депутаты Госдумы приняли законопроект о введении административной ответственности за производство и оборот порошкообразного алкоголя.

Теперь производить смеси для получения алкоголя будет стоить от 5 до 20 тысяч гражданам. Должностные лица заплатят от 20 тысяч до 50 тысяч, а юридические лица – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Во всех случаях возможна конфискация вещества.

В декабре прошлого года был принят закон о запрете производства и оборота спиртосодержащей продукции. Такие меры должны помочь реализовать задачи в области здорового образа жизни.