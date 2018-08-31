ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме завершилось первое заседание рабочей группы по доработке пенсионного законодательства. Спикер Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату поступило более 100 поправок, однако, основное внимание всё равно притянули на себя предложения Владимира Путина – в скором времени они поступят в Госдуму в качестве законодательных инициатив.

29 августа российский лидер обращался через экраны телевизоров к гражданам страны с предложением смягчить некоторые ранее предложенные правительством положения. Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а лишь на 5, а также предложил ввести досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. На досрочный выход могут рассчитывать те женщины и мужчины, чей рабочий стаж составит 37 и 42 года соответственно. Предпенсионным Владимир Путин предложил считать возраст за 5 лет до наступления единого срока выхода на пенсию. Президент обозначил перспективу введения административной и уголовной ответственности за увольнение или отказ в принятии на работу людей предпенсионного возраста. Ещё ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила в какой-то мере уравнять в правах пенсионеров и беременных: так за увольнение граждан предпенсионного возраста можно получить штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за 18 месяцев – данные показатели базируются на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет.

Володин отметил, что теперь законопроект станет более справедливым, социально ориентированным и менее технократичным.

До 1 октября кабинет министров завершит работу по корректировке бюджета пенсионного фонда и федерального бюджета с учётом всех предложенных изменений.

Ранее Министр труда и социальной защиты Максим Топилин говорил о том, что повышение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии почти в два раза выше инфляции – на 7% в 2019 году, что означает прибавку для неработающих пенсионеров примерно в 1000 рублей в месяц, что за год составит 12 тысяч рублей. К 2024 году предполагается, что размер средней пенсии может достичь 20 тысяч рублей, сегодня это только 14,4 тысячи рублей.