ИА «Ореанда-Новости». СР планирует внести на рассмотрение в Госдуму проект, предусматривающий уголовную ответственность для наркоманов.

Депутат Государственной думы из фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов в начале грядущего года планирует внести новый законопроект. В нём будет предусмотрена уголовная ответственность для тех, кто употребляет наркотики и отказывается от принудительного лечения.

Депутат подчеркнул, что этот закон имеет большое значение. Он входит в пакет законопроектов, который направлен на прекращение пропаганды и распространения наркотиков и зависимости от них. Законопроект предусматривает для наркоманов, уклоняющихся от лечения, 4-6-летний срок лишения свободы.