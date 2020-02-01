ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму внесли законопроект президента России Владимира Путина по обеспечению школьников бесплатным горячим питанием.



Сообщается, что спикер Думы Вячеслав Володин направил поступивший документ в профильный комитет по образованию и науке.



Уточняется, что речь идёт о поправках ко второму чтению уже находящегося на рассмотрении палаты законопроекта, принятого в первом чтении в октябре 2019 года.