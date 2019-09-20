ИА «Ореанда-Новости» Спикеры Государственной думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента проект закона об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Авторами документа являются главы всех фракций.

Володин сообщил, что закон вводит понятие здорового питания, устанавливает его основные принципы, конкретизируются особенности качественного и безопасного питания. Документ устанавливает обязательность обеспечения школьников горячим питанием. «Здоровье детей – приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием», – заявил спикер Думы. Он также отметил, что данную инициативу поддержали президент и федеральное правительство.