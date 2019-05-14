14.05.2019, 18:32
В Госдуму внесён законопроект о создании системы вытрезвителей
ИА «Ореанда-Новости». Группа депутатов и сенаторов внесла в Думу проект закона о восстановлении системы вытрезвителей в стране, пишут РИА Новости.
В документе сказано, что сегодня в ряде регионов есть острая необходимость восстановления вытрезвителей. Они уже появились в 20 субъектах страны. Создаются они как на базе медицинских, так и социальных и муниципальных учреждений.
Напомним, вытрезвители решили ликвидировать в 2012 году по инициативе Минздрава. Тогда планировалось, что работать с потенциальными клиентами вытрезвителей будет МВД и Минздрав совместно, но новых учреждений так и не создали.
В документе сказано, что сегодня в ряде регионов есть острая необходимость восстановления вытрезвителей. Они уже появились в 20 субъектах страны. Создаются они как на базе медицинских, так и социальных и муниципальных учреждений.
Напомним, вытрезвители решили ликвидировать в 2012 году по инициативе Минздрава. Тогда планировалось, что работать с потенциальными клиентами вытрезвителей будет МВД и Минздрав совместно, но новых учреждений так и не создали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии