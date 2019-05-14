В документе сказано, что сегодня в ряде регионов есть острая необходимость восстановления вытрезвителей. Они уже появились в 20 субъектах страны. Создаются они как на базе медицинских, так и социальных и муниципальных учреждений.Напомним, вытрезвители решили ликвидировать в 2012 году по инициативе Минздрава. Тогда планировалось, что работать с потенциальными клиентами вытрезвителей будет МВД и Минздрав совместно, но новых учреждений так и не создали.