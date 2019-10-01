В Госдуму внесен Законопроект об изменении МРОТ

ИА «Ореанда-Новости». 1 октября 2019 года был внесен в Государственную думу Законопроект об увеличении МРОТ на 2020 год.

После принятия Законопроекта, сумма минимальной оплаты труда в России будет составлять 12 130 рублей, что на 850 рублей больше, чем сейчас. В 2019 году МРОТ равен 11 280 рублей. Правительство разрешает регионам устанавливать свой минимальный размер оплаты труда в повышенном размере.

Размер МРОТ признали равным минимальному прожиточному минимуму за 2 квартал 2019 года. При этом на треть увеличатся поступления в бюджет за счёт увеличения налога с доходов физических лиц и страховых взносов.

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