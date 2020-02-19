ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, пишет «Интерфакс».



Так, под амнистию могут попасть впервые осуждённые за умышленное преступления небольшой и средней тяжести. В частности, амнистия должна коснуться принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества и приравненных к ним лиц.



Депутат также предлагает амнистировать выполнявших воинский либо служебный долг в Афганистане или других государствах, где проводились боевые действия.