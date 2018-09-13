ИА «Ореанда-Новости». Депутат от партии ЛДПР Сергей Иванов внёс на рассмотрение в Госдуму Дуэльный кодекс России. Там описываются требования сатисфакции и порядок проведения дуэли, включая форму одежды дуэлянтов.



Сергей Иванов в Дуэльном кодексе предложил разрешить поединок только между государственными служащими, а также описал правила и требования проведения такого поединка-сатисфакции.

Напомним, во вторник стало известно, что глава Росгвардии генерал Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному в ответ на опубликованное ФБК утверждение о нарушениях в Ромсгвардии в части госзакупок. Золотов призвал Навального к сатисфакции на татами или ринге, пообещав сделать из него «сочную отбивную».

На следующий день, в среду 12 сентября, Иванов внёс в нижнюю палату парламента законопроект о дуэльном кодексе. Этот документ должен ввести кодекс в действие.

В пояснительной записке к документу Иванов отметил, что в последнее время в России появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, которые отстаивают отличную от официальных точку зрения.

В кодексе прописано, что дуэль может состоятся только между равными, а оскорбление также может быть нанесено равному человеку. При вызове государственного или муниципального служащего обычным гражданином, служащий обязан отклонить вызов и предоставить гражданину право искать Сатисфакции (удовлетворения) через судебный иск; между гражданами дуэль возможна, «но является аномалией, не отвечая своему назначению».

Всего в предложенном Дуэльном кодексе пять частей и 81 статья. Иванов взял за основу для своего законопроекта Дуэльный кодекс, изданный в России в 1912 году.



Из кодекса следует, если государственный и муниципальный служащий все же решит драться, он имеет на это право только с письменного разрешения непосредственного руководителя. Начальник в свою очередь рассматривает, достоин ли противник оказываемой ему чести.

В тексте подчёркивается, что оскорбление, нанесенное женщине, ее лично не касается, а непосредственно падает на ее «естественного защитника», именно он становится оскорбленным лицом, в этом случае степень тяжести оскорбления повышается.

«Получив оскорбление, оскорбленный должен заявить своему противнику: "Милостивый Государь, я пришлю Вам своих секундантов". Если противники незнакомы друг с другом, они обмениваются карточками и адресами», — говорится в тексте кодекса.

Оскорбленный получает право на выбор оружия — шпаг, сабель или пистолетов. «Неумение пользоваться оружием ни в коем случае не может служить поводом для замены или отказа от дуэли», — подчеркивается в документе.