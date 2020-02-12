ИА «Ореанда-Новости». В нижнюю палату парламента внесли законопроект о продлении до 2024 года действия единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).



Авторы документа отмечают, что сегодня в России ЕНВД занимает второе место по размеру налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ среди спецрежимов налогообложения.



Сейчас ЕНВД должен прекратиться с 2021 года. Авторы законопроекта отмечают, что это может привести к выпадению доходов из муниципальных и городских бюджетов.