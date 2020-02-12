12.02.2020, 19:46
В Госдуму внесли законопроект о продлении ЕНВД до 2024 года
ИА «Ореанда-Новости». В нижнюю палату парламента внесли законопроект о продлении до 2024 года действия единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).
Авторы документа отмечают, что сегодня в России ЕНВД занимает второе место по размеру налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ среди спецрежимов налогообложения.
Сейчас ЕНВД должен прекратиться с 2021 года. Авторы законопроекта отмечают, что это может привести к выпадению доходов из муниципальных и городских бюджетов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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