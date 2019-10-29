ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму внесён законопроект о реновации жилья во всех регионах России, пишет «МК».



Отмечается, что авторами документа стало Законодательное собрание Санкт-Петербурга.



В проекте закона сказано, что необходимо изучить различие финансовых возможностей субъектов России для реализации программы.



Напомним, программа реновации жилья действует сейчас в Москве. В рамках этой программы планируется расселение ветхого жилищного фонда.