ИА «Ореанда-Новости» . Российское Правительство внесло в нижнюю палату проект законодательного акта, который устанавливает меры по ужесточению правил для организаторов игр и операторов лотерей. Проект появился в официальной электронной базе данных Государственной думы.

Согласно проекту закона, организаторами азартных игр не смогут стать организации, которые зарегистрированы на территории стран, где не предусмотрена процедура раскрытия информации о финансовых операциях и сделках.

Инициаторы законопроекта отмечают, что он разработан для приведения законов России в соответствие с Концепцией по развитию государственной системы противодействия «отмыванию» доходов и финансирования террористов. В соответствие с Концепцией будут приведены все российские законодательные акты, устанавливающие требования к организаторам и исполнителям при проведении азартных игр.