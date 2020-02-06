ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму планируется внести проект, который запретить аптекам завышать цены.

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что законопроект по борьбе с завышением цен аптеками находится в разработке. По словам политика, инициатива должна быть внесена в Госдуму в ближайшее время.

Исаев отметил, что законопроект концептуально был одобрен. На данный момент он находится в доработке, в которой принимают участие ФАС, Минздрав и Минпромторг. Законопроект будет внесён в Госдуму в ближайшие дни.

Ранее в СМИ сообщали о нескольких случаях, когда аптеки нарушали закон и поднимали цены на различные товары. Самым большим скандалом стали медицинские маски, цены на которые администрация одной из аптек Якутии подняла в 35 раз.