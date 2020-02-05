ИА «Ореанда-Новости». Фракция ЛДПР разработала законопроект о введении специального пособия для домохозяек, пишет «МК» со ссылкой на в Telegram-канал депутата Александра Курдюмова.



Парламентарий заметил, что те женщины, которые посвятили себя ведению домашнего хозяйства и семье, должны получать пособие, равное МРОТ. Депутат отметил, что они ежедневно выполняют тяжёлый труд, несмотря на выходные и праздничные дни.



Курдюмов добавил, что эта инициатива поможет россиянкам, которые занимаются домашним хозяйством, и оценит их труд.