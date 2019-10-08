ИА «Ореанда-Новости». Правительственный проект о взаимозаменяемости лекарств одобрили депутаты Госдумы.

8 октября прошло пленарное заседание, на котором государственная дума рассмотрела проект Правительства о взаимозаменяемых лекарствах.

В нём оговариваются право Правительства на установку порядка, правил и особенностей определения взаимозаменяемых лекарственных препаратов. К ним относятся те медикаменты, которые схожи по ряду признаков.

Также в проекте уточняются цена по госзакупкам таких препаратов.

Законопроект после принятия должен помочь облегчить стоимость лекарственных препаратов, так как будет заменять иностранные товары отечественными, у которых более низкая цена.



Член комитета Госдумы Петров уточнил, что такие лекарства не будут уступать аналогам в эффективности.