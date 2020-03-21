ИА «Ореанда-Новости» . Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести внеочередную индексацию государственных пенсий и заработных плат сотрудникам организаций любых форм собственности. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Политик предполагает, что дополнительная индексация обеспечит поддержку платёжеспособности спроса на фоне сложившейся в России экономической ситуации из-за падения стоимости нефтяного ресурса и пандемии. Миронов заявил, что индексация зарплат сотрудников бюджетных предприятий, которая запланирована на 2020 год, всё равно должна состояться, а реализация предложенной им инициативы не отменяет повышения остальных заработных плат россиян на величину роста инфляции.