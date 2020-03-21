В Государственной думе предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
ИА «Ореанда-Новости». Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести внеочередную индексацию государственных пенсий и заработных плат сотрудникам организаций любых форм собственности. Об этом сообщает издание «Российская газета».
Политик предполагает, что дополнительная индексация обеспечит поддержку платёжеспособности спроса на фоне сложившейся в России экономической ситуации из-за падения стоимости нефтяного ресурса и пандемии. Миронов заявил, что индексация зарплат сотрудников бюджетных предприятий, которая запланирована на 2020 год, всё равно должна состояться, а реализация предложенной им инициативы не отменяет повышения остальных заработных плат россиян на величину роста инфляции.Руководитель фракции также отметил, что дополнительная индексация пенсий и зарплат в стране не должна привести к сильной нагрузке на государственный бюджет, а необходимости увеличение индексации и условия её проведения в скором времени будут обсуждаться Государственной думой, Совфедом и правительством страны.
Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесли предложение о снижении цены на бензин на автозаправках в государстве.
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