ИА «Ореанда-Новости» Депутаты Государственной думы уточнили планы по регламентированию работы российских аптек.

По информации журналистов «Коммерсанта», изменения, предусмотренные в техническом задании подгруппы межфракционной группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств, затронут маркетинговые бонусы, наценку на различные препараты и размер максимально допустимой доли аптечной сети на рынке.

Депутат Думы Елена Панина считает, что введение фиксированной наценки на лекарства позволит аптекам получать прибыль независимо от цены препаратов. Предполагается, что чёткие границы будут устанавливаться совместно с представителями отрасли.

В связи с тем, что аптеки подчас склоняют производителей к заключению маркетинговых договоров под угрозой отказа от реализации их товаров, парламентарии дополнили документ требованием об ограничениях и маркетинговых бонусах от изготовителей.

Депутаты также выступили с инициативой ограничить количество сетевых аптек на рынке. Так, предлагается запрещать деятельность сети, если в каком-либо из регионов её доля превышает 35%, а в целом по стране – 15 %.

Помимо этого предлагается обязать аптеки отводить не менее половины витрин российским препаратам, а сотрудников – информировать клиентов о наличии дешёвых аналогов лекарственных средств.