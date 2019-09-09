09.09.2019, 12:26
В Грозном мужчина обстрелял полицейских
ИА «Ореанда-Новости» Управление МВД по Республике Чечня сообщила о перестрелке с участием сотрудников правоохранительных органов в городе Грозный.
Утром 9 сентября в Ленинском районе города сотрудники Госавтоинспекции после получения ориентировки остановили автомобиль, который вёл 18-летний Усман Азиев. Он выстрелил из пистолета в сторону полицейских. Они также применили огнестрельное оружие и застрелили нападавшего.На месте преступления работают сотрудники следственно-оперативной группы, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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