ИА «Ореанда-Новости» Управление МВД по Республике Чечня сообщила о перестрелке с участием сотрудников правоохранительных органов в городе Грозный.

Утром 9 сентября в Ленинском районе города сотрудники Госавтоинспекции после получения ориентировки остановили автомобиль, который вёл 18-летний Усман Азиев. Он выстрелил из пистолета в сторону полицейских. Они также применили огнестрельное оружие и застрелили нападавшего.

На месте преступления работают сотрудники следственно-оперативной группы, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.