ИА «Ореанда-Новости» . По сообщению информационного издания «Evo-rus.com» в Хабаровске женщину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера над несовершеннолетней девочкой.

Издание сообщило, что младшая дочь экс-главы управления транспорта Хабаровска была задержана, поскольку она и её супруг подозреваются в педофилии. Несовершеннолетнему, предположительно ставшему жертвой семейной пары, на момент совершения преступления был всего один год. В настоящее время ребёнка подозреваемых в возрасте 3,5 лет изъяли из семьи и временно поместили в специальное детское учреждение.