ИА «Ореанда-Новости». В Хабаровске работница банка дала отпор грабителю, угрожавшему ножом. Об этом сообщил представитель УМВД города.

Сообщается, что во вторник утром неизвестный мужчина пришёл в офис банка. Он угрожал ножом и требовал передать ему деньги. Однако сотрудница банка отказалась выполнять требования грабителя и дала ему отпор.

Грабитель покинул кредитную организацию без денег. Представитель УМВД уточнил, что у женщины в результате инцидента была порезана рука. Травма неопасная, сотруднице была оказана помощь медиков.

Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего. Ведётся его розыск.