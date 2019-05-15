Следствие выяснило, что осуждённый присоединился к запрещённой в России организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Он собирался устроить теракт, сделал самодельную бомбу, которую хотел взорвать возле одного из городских учреждений. После этого он хотел уехать в Сирию, чтобы примкнуть к ИГ.Из всего срока заключения осуждённый семь лет будет находится в тюрьме, оставшийся срок он проведёт в колонии особого режима.