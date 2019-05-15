15.05.2019, 08:20
В Хабаровске мужчина получил 25 лет тюрьмы за терроризм
ИА «Ореанда-Новости». Суд на Дальнем востоке на 25 лет лишения свободы осудил мужчину из Николаевска-на-Амуре по обвинению в терроризме, сообщает «Интерфакс».
Следствие выяснило, что осуждённый присоединился к запрещённой в России организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Он собирался устроить теракт, сделал самодельную бомбу, которую хотел взорвать возле одного из городских учреждений. После этого он хотел уехать в Сирию, чтобы примкнуть к ИГ.
Из всего срока заключения осуждённый семь лет будет находится в тюрьме, оставшийся срок он проведёт в колонии особого режима.
Следствие выяснило, что осуждённый присоединился к запрещённой в России организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Он собирался устроить теракт, сделал самодельную бомбу, которую хотел взорвать возле одного из городских учреждений. После этого он хотел уехать в Сирию, чтобы примкнуть к ИГ.
Из всего срока заключения осуждённый семь лет будет находится в тюрьме, оставшийся срок он проведёт в колонии особого режима.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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