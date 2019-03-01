ИА «Ореанда-Новости». Водитель городского автобуса, следовавшего по маршруту №14, выгнал из транспорта пятерых школьников за неуплату проезда. Как оказалось, валидатор в автобусе разрядился, и дети не смогли произвести оплату. Об инциденте стало известно руководству транспортной компании и администрации города.

Перевозчик сообщил, что после инцидента намерен уволить водителя автобуса. В администрации Хабаровска отметили, что случай стал повод для совещания городских властей с пассажирскими перевозчиками в здании мэрии.

Мэр назвал случившееся «вопиющим случаем». Он отметил, что разрядившийся или не работающий по другим причинам валидатор в транспорте является проблемой перевозчика, а не пассажира. Со слов мэра Сергея Кравчука, ранее этот вопрос уже обговаривался: если валидатор не работает – за проезд платит сам перевозчик.

В администрации отметили, в случае снятия детей с рейса идёт вопрос о безопасности и здоровье школьников. Снять их с рейса имеют право лишь в присутствии их родителей и сотрудников полиции.

После проверки руководство транспортной компании сообщило, что намерен уволить водителя автобуса и извиниться перед подростками, компенсировав причинённые неудобства.

В мэрии дали поручение развесить в каждом автобусе информацию для пассажиров, что в случае неисправности валидатора, проезд для них бесплатный.

В конце января этого года скандальный случай произошёл в городе Новокузнецке Кемеровской области: кондуктор выставила из автобуса на 35-градусный мороз девочку 11 лет, так как та не смогла оплатить проезд. Информацию опубликовали СМИ, и делом заинтересовался Следственный комитет. Речь идёт о возможном привлечении кондуктора к уголовной ответственности.

В начале января в Ханты-Мансийске кондуктор выгнал из автобуса местную журналистку, инвалида первой группы, так как у неё отсутствовал социальный проездной документ, который ей не успели выдать. На улице был мороз 27 градусов.

А в апреле прошлого года В Свердловской области кондуктор выгнала ребёнка из автобуса, так как он хотел заплатить за проезд мелкими монетами. Копейки номиналом 1 рубль, 50 и 10 копеек ему дала мать, так как у кондукторов случаются проблемы со сдачей. Ребёнка выставили в вечернее время в промзоне и ему пришлось идти домой пешком.