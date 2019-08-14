ИА «Ореанда-Новости». В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл одну из свежих могил на кладбище и утащил тело, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».



В МВД рассказали, что место инцидента проверила следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Они нашли следы медведя. Полицейские сейчас проводят проверку. Сообщается также, что медведь был найден и застрелен.



Местные СМИ пишут, что медведи уже неоднократно делали попытку разрыть могилы, однако ранее их получалось напугать.