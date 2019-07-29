ИА «Ореанда-Новости» Дети, которые находились в больницах после пожара в лагере «Холдоми» под Хабаровском, выписаны домой. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Также психологи из краевой клинической психиатрической больницы, которые оказывали психологическую помощь пострадавшим, вожатым, а также родителям, уехали в Хабаровск. Психологи приняли участие во всех траурных мероприятиях, где оказывали помощь родственникам погибших.

Пожар в лагере произошёл в ночь на 23 июля, в результате трагедии погибли четыре ребёнка.