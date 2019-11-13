Денис Лисов недавно забрал детей из Швеции, где их хотели отдать в приёмную семью, в Хабаровский край. По заявлению представителя Хабаровского района, две дочери Лисова будут учиться в школе. Его младшую дочь устроили в детский сад, расположенный в селе Мирное. По словам собеседника, жилищных проблем у семьи Лисова нет.Кроме того представителем Хабаровского района было сказано, что семье сейчас помогает уполномоченный по правам ребёнка.