13.11.2019, 08:07
В Хабаровском крае заявили об устройстве детей Лисова в детсад и школу
ИА «Ореанда-Новости». Представителем администрации Хабаровского района заявлено о том, что детям Лисова предоставлены места детском саду и школе.
Денис Лисов недавно забрал детей из Швеции, где их хотели отдать в приёмную семью, в Хабаровский край. По заявлению представителя Хабаровского района, две дочери Лисова будут учиться в школе. Его младшую дочь устроили в детский сад, расположенный в селе Мирное. По словам собеседника, жилищных проблем у семьи Лисова нет.
Кроме того представителем Хабаровского района было сказано, что семье сейчас помогает уполномоченный по правам ребёнка.
Денис Лисов недавно забрал детей из Швеции, где их хотели отдать в приёмную семью, в Хабаровский край. По заявлению представителя Хабаровского района, две дочери Лисова будут учиться в школе. Его младшую дочь устроили в детский сад, расположенный в селе Мирное. По словам собеседника, жилищных проблем у семьи Лисова нет.
Кроме того представителем Хабаровского района было сказано, что семье сейчас помогает уполномоченный по правам ребёнка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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