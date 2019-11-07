ИА «Ореанда-Новости». В селе Балыкса в Хакасии начальник пожарной части устроил поджог жилых домов, чтобы проверить, как работают его подчинённые, пишет URA.ru.



«Проверку» мужчина проводил в течение трёх месяцев, за это время он успел поджечь пять домов и нежилых помещений. В один из таких поджогов мужчину сняла камера видеонаблюдения. В итоге его арестовали.



Сейчас следствие полагает, что он мог устраивать поджоги не только, чтобы проверить работу подчинённых, но и для того, чтобы создать сложную пожарную обстановку в селе для получения дополнительного финансирования.