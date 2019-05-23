ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который пытался задушить семилетнюю девочку на игровой веранде в детском саду в Черногорске. Об этом объявили в СК по Хакасии. Происшествие случилось в среду 22 мая.

Неизвестный мужчина силой привёл ребёнка на территорию детсада, где на детской площадке сдавил девочке шею. К счастью, свои действия злоумышленник не закончил. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас подозреваемого разыскивает полиция.