ИА «Ореанда-Новости»  Сотрудники полиции  разыскивают мужчину, который пытался задушить семилетнюю девочку на игровой веранде  в детском саду в  Черногорске. Об этом объявили в  СК по Хакасии. Происшествие случилось в среду 22 мая.

Неизвестный мужчина силой привёл ребёнка на территорию детсада, где на детской площадке сдавил девочке шею. К счастью, свои действия злоумышленник не закончил. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас подозреваемого разыскивает полиция.