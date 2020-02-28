ИА «Ореанда-Новости». В Хакасии ученики и учитель школы пострадали из-за работы бактерицидной лампы.

Школьники и учитель школы №20 в Абакане пострадали из-за бактерицидной лампы, установленной в классе. Ожоги были получены из-за того, что дезинфекция проводилась в присутствии детей. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Хакасии.

Так, десять учеников 2 класса школы №20 обратились в медицинское учреждение. Врачи поставили им диагноз «Электроофтальмия». Администрация образовательного учреждения сообщила, что дезинфекция проводилась во время занятий, проходящих во вторую смену. Сотрудник школы, ответственный за дезинфекционные работы, установил устройство в классе с детьми.

Управление Роспотребнадзора проводит проверку, в результате которой ведомство даст оценку действиям администрации и сотрудников школы.