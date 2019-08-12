Следствие полагает, что Волтерс в период с 1999 по 2000 год был частью преступной группы, которая поставляла кокаин из Колумбии в Британию транзитом через Россию. Всего наркоторговцы смогли перевезти около 47 кг кокаина. При задержании у него изъяли ещё 59 кг наркотиков.Как сообщает Генпрокуратура, Волтерс долгое время скрывался от следствия, но в апреле прошлого года его экстрадировали из Бельгии в Россию и поместили под арест. Его сообщников арестовали в период с 2004 по 2018 год.