12.08.2019, 20:48
В Химках пойдёт под суд голландец за контрабанду кокаина 20 лет назад
ИА «Ореанда-Новости». Химкинский городской суд рассмотрит уголовное дело подданного Королевства Нидерланды Гидо Гилермо Волтерса, которого обвиняют в контрабанде большой партии кокаина. Пишет «Интерфакс».
Следствие полагает, что Волтерс в период с 1999 по 2000 год был частью преступной группы, которая поставляла кокаин из Колумбии в Британию транзитом через Россию. Всего наркоторговцы смогли перевезти около 47 кг кокаина. При задержании у него изъяли ещё 59 кг наркотиков.
Как сообщает Генпрокуратура, Волтерс долгое время скрывался от следствия, но в апреле прошлого года его экстрадировали из Бельгии в Россию и поместили под арест. Его сообщников арестовали в период с 2004 по 2018 год.
Следствие полагает, что Волтерс в период с 1999 по 2000 год был частью преступной группы, которая поставляла кокаин из Колумбии в Британию транзитом через Россию. Всего наркоторговцы смогли перевезти около 47 кг кокаина. При задержании у него изъяли ещё 59 кг наркотиков.
Как сообщает Генпрокуратура, Волтерс долгое время скрывался от следствия, но в апреле прошлого года его экстрадировали из Бельгии в Россию и поместили под арест. Его сообщников арестовали в период с 2004 по 2018 год.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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