27.04.2019, 13:29
В Иерусалиме тысячи христиан ждут схождения Благодатного огня
ИА «Ореанда-Новости» У храма Воскресения Христова (Гроба Господния) накануне праздника Пасхи тысячи верующих ожидают схождения Благодатного огня.
В Иерусалим прибыла делегация фонда Андрея Первозванного, их миссия заключается в том, чтобы привезти огонь в Москве к началу праздничного богослужения в храме Христа Спасителя. Ожидается, что уже вечером огонь будет доставлен в столицу.
Ежегодно в храме Гроба Господня сходит Благодатный огонь, и загораются лампады и 33 свечи, на каждый год земной жизни Иисуса Христа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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