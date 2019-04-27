ИА «Ореанда-Новости» У храма Воскресения Христова (Гроба Господния) накануне праздника Пасхи тысячи верующих ожидают схождения Благодатного огня.

В Иерусалим прибыла делегация фонда Андрея Первозванного, их миссия заключается в том, чтобы привезти огонь в Москве к началу праздничного богослужения в храме Христа Спасителя. Ожидается, что уже вечером огонь будет доставлен в столицу.

Ежегодно в храме Гроба Господня сходит Благодатный огонь, и загораются лампады и 33 свечи, на каждый год земной жизни Иисуса Христа.