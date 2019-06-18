ИА «Ореанда-Новости» В Ижевске бывшего сотрудника правоохранительных органов приговорили к 7 годам лишения свободы за сфабрикованное дело о сбыте марихуаны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления судебного департамента в Удмуртской республике.

Так он, работая на должности заместителя начальника отдела полиции, для улучшения показателей работы сфабриковал дело о сбыте наркотиков. Он попросил своего знакомого взять наркотические вещества и передать их полицейским с заявлением, что якобы он приобрёл их у некого мужчины. Расследование длилось в течение девяти месяцев.